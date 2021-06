Der Barcode feiert 1974 Premiere. Die Supermarkt-Kassiererin Sharon Buchanan scannt damals ein Produkt mit einem Strichcode an einer Kasse in Troy, im US-Bundesstaat Ohio. Es handelt sich um ein Päckchen Kaugummi. Drei Jahre später, am 1. Juli 1977, wird erstmals in Deutschland eine Gewürzmischung aus Wuppertal mit Barcode über ein Lesegerät gezogen.

Seit 1974 eroberten Barcodes die Welt Bildrechte: colourbox