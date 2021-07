1937 wurde die Ausstellung "Entartete Kunst" in den Hofgartenarkaden in München eröffnet. Unter der Leitung des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels zeigten die Nationalsozialisten dort sogenannte "artfremde" und "ungesunde" moderne Kunst. Werke zahlreicher bekannter Künstler wie Max Ernst, Paul Klee, Otto Dix und Franz Marc gehörten zu den Exponaten.

1961 bezeichnete das SED -Zentralorgan "Neues Deutschland" Republikflüchtlinge erstmals als "Verräter". Zuvor galten sie als "Opfer der Abwerbung". Die Fluchtwelle in den Westen wurde nämlich, so die Propaganda, von der Bundesrepublik gesteuert, um der DDR arbeitsfähige Menschen zu rauben. Über drei Millionen Menschen waren bereits in den Westen geflohen – etwa ein Sechstel aller DDR-Bürgerinnen und Bürger. Um der Republikflucht ein Ende zu setzen, begann das Regime im August desselben Jahres mit dem Bau der Berliner Mauer .

1988 spielte Bruce Springsteen das größte Konzert in der Geschichte der DDR. Der US-Rockstar sang auf der Bühne der Radrennbahn Weißensee in Ost-Berlin vor mindestens 160.000 Menschen. Presseberichte gingen sogar von bis zu 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aus. Die Show wurde zeitversetzt und zensiert auch im DDR-Radio und Fernsehen ausgestrahlt. Während des Konzertes verkündete Bruce Springsteen auf Deutsch: "Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll für Euch zu spielen in Ost-Berlin – in der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren umgerissen werden". Das Wort "Mauer" durfte er auf Wunsch der DDR-Organisatoren nicht verwenden.