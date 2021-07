In den USA wurde 1951 weltweit zum ersten Mal eine Fernsehshow in Farbe übertragen. In der Bundesrepublik fiel 1967 der Startschuss für die ersten Sendungen, die in Farbe ausgestrahlt wurde. Mit einem symbolischen Knopfdruck stellte Vize-Kanzler Willy Brandt das bundesdeutsche Fernsehen auf Farbe um. In der DDR wurde das Fernsehen zwei Jahre später bunt. Mit der Einführung des zweiten Programmes 1969 strahlte die DDR auch Sendungen in Farbe aus.