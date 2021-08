Fünfzig Umzugskartons füllte der Fund, den Bauarbeiter am 9. August 2016 im Gebäude des ehemaligen Erfurter Gesundheitsamtes machten. Bei ihrer Arbeit fanden sie unzählige Akten des Gesundheitsamtes aus NS-Zeiten. Die Akten waren in einem Hohlraum über einer Kühlzelle für Medikamente und Impfstoffe versteckt gewesen. Viele der Papiere entstammten der Abteilung "Erb- und Rassenpflege", die in den 1930er-Jahren in allen deutschen Gesundheitsämtern eingerichtet wurde. Die dokumentierten Daten waren Grundlage für Maßnahmen wie Zwangssterilisation oder der Massenmord an Kranken und Behinderten durch die "Euthanasie". 2300 Namen sind in den gefundenen Akten erfasst, entsprechend der Krankheiten der Patienten erhielten die Akten farbige Reiter. Der Fund war laut Stadt Erfurt der "größte Aktenfund aus dem historischen Bestand des Gesundheitsamtes". Die Akten lagern seitdem im Erfurter Stadtarchiv.

Die NS-Akten aus den 1930er-Jahren waren im Jahre 2016 ein Sensationsfund im ehemaligen Gesundheitsamt Erfurt. Bildrechte: dpa/Stadt Erfurt