Nur wenige Wochen nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurden weitere Männer hingerichtet, die beschuldigt wurden, an der Planung und Durchführung der Tat beteiligt gewesen zu sein: Robert Bernardis, Albrecht von Hagen, Paul von Hase, Friedrich Karl Klausing, Erich Hoepner, Hellmuth Stieff, Michael Wittman, Erwin von Witzleben und Peter Graf Yorck von Wartenburg wurden am 6. August 1944 ermordet. Die Männer waren Mitglieder des früheren Adels, der Wehrmacht oder der Verwaltung gewesen. Sie waren bei Weitem nicht die Letzten: Mehr als 200 Personen ließen die Nationalsozialisten ermorden, die sie in Verbindung mit dem Attentat brachten.

Am 8. August 1961 registrierte das Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde innerhalb von 24 Stunden 1.741 Flüchtlinge. Seit der Eröffnung 1953 hatten nicht mehr so viele Menschen in so kurzer Zeit Obdach in der Notunterkunft gesucht. In den Folgetagen stieg die Zahl der Neuankömmlinge noch weiter an. Das Lager bot allerdings nur Platz für 2.000 Menschen. Zelte mussten aufgebaut werden, um alle Menschen unterzubringen. Zwischen 1953 und 1961 stellten circa 2,1 Millionen DDR-Bürger einen Antrag auf Aufnahme in den Westen. Der Mauerbau ließ den Flüchtlingsstrom jedoch versiegen. Kamen im Juli 1961 insgesamt noch mehr als 30.000 Geflüchtete, waren es im Dezember nur noch 2.420. Erst Ende der 1980er, als die DDR-Führung zunehmend die Ausreiseanträge ihrer Bürger bewilligte, kamen auch wieder mehr Flüchtlinge in Marienfelde an.