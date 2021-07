Doch 2009 wird Demjanjuk von den USA nach Deutschland überstellt. Hier steht er 2011 wieder vor Gericht. Die Anklage: Er soll im KZ Sobibór in Polen an der Ermordung von mindestens 29.000 Juden beteiligt gewesen sein. Als wichtigster Beleg für die Anklage diente sein SS-Dienstausweis. Am 12. Mai 2011 verhängte das Landgericht München eine fünfjährige Haftstrafe gegen den damals 91-jährigen. Da keine Fluchtgefahr bestand, setzte der Richter das Urteil außer Vollzug. Demjanjuk kam in ein Pflegeheim, wo er im März 2012 stirbt.

Am 29. Juli 1974 stirbt Erich Emil Kästner in München an Speiseröhrenkrebs. Bekannt wurde der in Dresden geborene Schriftssteller durch Gedichtbände, das Hör- und Bühnenstück "Leben in dieser Zeit", der Roman "Fabian" und vor allem durch seine Kinderbücher. 1929 legte Kästner "Emil und die Detektive" vor. Der Roman wurde zunächst als Buch und 1930 als UFA-Film ein Erfolg. Andere erfolgreiche Kinderbücher, die zum Teil verfilmt wurden oder Vorlagen für das Theater lieferten, folgten.