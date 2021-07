1942 gab Adolf Hitler die "Weisung Nr. 45" für die Kriegsführung. Die waghalsige Strategie teilte die deutschen Truppen in der Sowjetunion und schickte sie gleichzeitig in Richtung Kaukasus und Stalingrad. Die Heeresgruppe A sollte die Ölfelder von Grosny erkämpfen, die Heeresgruppe B Stalingrad erobern. Der Vorstoß in den Kaukasus musste bereits im September 1942 wegen mangelnder Reserven und massivem sowjetischem Widerstand abgebrochen werden. In Stalingrad entbrannte ab August 1942 ein monatelanger, erbitterter Kampf. Im November wurden die Wehrmachtsoldaten von den Sowjets eingekesselt, der Kampf war damit für die Deutschen verloren. Die letzten Truppen ergaben sich jedoch erst im Februar 1943. Die Schlacht von Stalingrad gilt als Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Deutsche Soldaten verlassen nach der Kapitulation Stalingrad. Rund 90.000 geraten in sowjetische Gefangenschaft. Nur 6.000 kehren lebend nach Deutschland zurück. Bildrechte: dpa

1945 fand der größte Gebietsaustausch im besetzten Deutschland statt. Der östliche Teil des Landkreises Blankenburg im Harz ging in die Obhut der Sowjets über – im Tausch für Bad Sachsa und Tettenborn, die dafür in die Britische Zone eingegliedert wurden. Rund 36.000 Menschen waren von der Grenzverschiebung betroffen. 1950 wurde der Osten Blankenburgs in die DDR-Kreise Quedlinburg und Wernigerode eingegliedert, nach 1990 gehörte er zu Sachsen-Anhalt. Der westliche Teil ging an das Bundesland Niedersachsen, wo er 1972 aufgelöst und in die Landkreise Goslar und Osterrode integriert wurde. Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges übernehmen 1945 die Regierungesgewalt in Deutschland. Dafür teilen sie das Land in vier Besatzungszonen. Bildrechte: IMAGO