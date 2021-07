Die Auszeichnung geht zurück auf die Leistung des Bergmanns Adolf Hennecke. Am 13. Oktober 1948 schlug er in einem Schacht des VEB "Steinkohlenwerk Karl Liebknecht" in Lugau im sächsischen Erzgebirge statt der vorgeschriebenen sechs Kubikmeter in einer Schicht das Vierfache an Kohle. Dafür wurde Hennecke von der SED mit Ehrungen überhäuft.