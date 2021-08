1961 beschloss der Zentralrat der Freien Deutschen Jugend (FDJ) die Aktion "Ochsenkopf", auch Aktion "Blitz kontra NATO-Sender" genannt. Vom Ochsenkopf, einem Berg im Fichtelgebirge, fand das Westfernsehen den Weg in die Wohnzimmer der meisten DDR-Bürger. Dafür mussten nur die TV-Antennen geschickt ausgerichtet werden. Mit der Aktion "Ochsenkopf" sollte die Bevölkerung dazu gebracht werden, ihre Fernsehantennen freiwillig in "Richtung Sozialismus und Frieden" zu drehen. Kontrolliert wurde die Umsetzung durch linientreue, der Stasi nahestehende FDJ-Funktionärinnen und Funktionäre. Doch die Aktion hatte keinen dauerhaften Erfolg, weil die DDR -Bürgerinnen und Bürger nicht auf die Westsender verzichten wollten. In den 1960er-Jahren wurden ihre Antennen häufig noch gewaltsam entfernt, in den 1970ern verhöhnt und später resignierend geduldet.

1990 vereinbarten Bundeskanzler Helmut Kohl und die Ministerpräsidenten der Länder in den Vorgesprächen zum Einigungsvertrag, dass künftig der 3. Oktober "Tag der deutschen Einheit" sein soll. Auch Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, war bei den Verhandlungen anwesend. Der 3. Oktober löste den 17. Juni als "Tag der Deutschen Einheit" ab. Dieser war in der Bundesrepublik bereits seit 1953 gesetzlicher Feiertag – in Gedenken an den Volksaufstand in der DDR. Der "Tag der Deutschen Einheit" ist der einzige deutsche Feiertag nach Bundesrecht. Über alle anderen Feiertage verfügen Gesetze der Bundesländer.