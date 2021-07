In der DDR erschien 1965 das von SED-Politiker Albert Norden herausgegebene "Braunbuch". In diesem Buch wurden Kriegs- und Naziverbrecher in westdeutschen Führungspositionen aufgelistet. Insgesamt standen etwa 1.800 Wirtschaftsführer, Politiker, Generäle und Admiräle der Bundeswehr und leitende Beamte auf dieser Liste. Die Enthüllung löste in der Bundesrepublik eine politische Krise aus und führte zu zahlreichen Rücktritten von Beamten und Ministern. Doch auch in der DDR war es möglich, als ehemaliger NS-Täter seine Nische in der Gesellschaft zu finden und Karriere zu machen.