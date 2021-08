1987 wurde der Windenergiepark Westküste in Schleswig-Holstein eröffnet. Er gilt als Wiege der deutschen Windenergie. Seine insgesamt 30 Windkraftanlagen produzierten bereits im ersten Betriebsjahr zwei Millionen Kilowattstunden Strom. In der DDR ging am 11. Oktober 1989 die erste und einzige Windkraftanlage der DDR bei Wustrow in Mecklenburg-Vorpommern ans Netz.