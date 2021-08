1961 löste der Berliner SPD-Landesvorstand seine acht Kreisverbände in den Ost-Berliner Bezirken auf. Die SPD war in der Sowjetischen Besatzungszone 1946 mit der KPD zur SED zwangsvereinigt worden. Aufgrund eines politischen Sonderstatus durch die Allierten durfte die Partei jedoch in Ost-Berlin bestehen bleiben. Auch nach Gründung der DDR. Sie bildete gemeinsam mit der West-Berliner SPD einen Landesverband. Die Sozialdemokraten in Ost-Berlin waren allerdings massiven Restriktionen, Schikanen und Bedrohungen durch die SED ausgesetzt. Nach dem Bau der Berliner Mauer war eine gemeinsame politische Arbeit der West- und Ost-Büros nicht mehr möglich. Bis kurz nach dem Mauerbau ist die Berliner SPD in Ost-Berlin legal politisch tätig. Bildrechte: imago images/United Archives

1985 meldete der Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (ADN) den Übertritt des westdeutschen Verfassungsschützers Hansjoachim Tiedge in die ostdeutsche Republik. Tiedge war in der Bundesrepublik zuletzt für die Enttarnung von DDR-Spitzeln zuständig gewesen. Er verriet der Stasi sein gesamtes Wissen über die westdeutsche Spionageabwehr. Sein Seitenwechsel löste einen Skandal in der Bundesrepublik aus. In der DDR wurden Agentinnen und Agenten des Verfassungsschutzes verhaftet, die durch Tiedges Informationen aufgeflogen waren. Hansjoachim Tiedge am 25.6.1990 im Garten seines Hauses in Ost-Berlin. Im selben Jahr flieht er in die Sowjetunion. Bildrechte: dpa