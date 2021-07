Vor 91 Jahren startet in Uruguay die erste Fußball-Weltmeisterschaft. Aufgrund der Wirtschaftskrise in Europa nehmen viele Teams, darunter Deutschland, nicht teil. Erster Fußball-Weltmeister wird Gastgeber Uruguay mit einem 4:2-Sieg über Argentinien am 30. Juli 1930 in Montevideo.

Das erste WM-Finale der Geschichte am 30. Juli 1930 zwischen Uruguay und Argentinien Bildrechte: dpa