1993 wurden das deutsche und das tschechische Stromnetz miteinander gekoppelt. Dafür wurde eine Anlage in Betrieb genommen, die zwei Netze mit unterschiedlichen Frequenzen miteinander verbindet. Die übertragene Stromleistung konnte dadurch deutlich erhöht werden. 1995 wurde das tschechische Stromnetz dann vollständig mit dem westeuropäischen synchronisiert . Durch eine Synchronisation können Schwankungen im Netz und Verbrauch besser ausgeglichen werden, als wenn jedes Land ein alleinstehendes Stromversorgungsnetz hätte. Auch Blackouts können so verhindert werden.

In Leipzig kam es 1989 nach einem Gottesdienst zu einer Demonstration gegen den Wahlbetrug des DDR-Regimes. Stasi-Mitarbeiter schritten ein und entrissen den Demonstrierenden die Transparente, mit denen sie Demokratie forderten. Im Mai des gleichen Jahres wurden die Ergebnisse der Kommunalwahlen zugunsten der SED manipuliert. Doch zahlreiche Bürgerrechtler protokollierten die Stimmen in den Wahllokalen und konnten so den Wahlbetrug nachweisen. In den folgenden Monaten wurden von der Opposition Proteste organisiert.