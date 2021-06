In Bonn war Philipp Jenninger für die DDR-Kontaktpflege verantwortlich. "Ich habe damals gesagt: Wir erwarten schon Gegenleistungen, wenn wir einen Kredit geben. Schalck hatte damals gesagt, und das hat auch Honecker noch einmal bestätigt: 'Wir werden das tun, was wir uns in eigener Souveränität erlauben können. Aber ihr könnt damit rechnen, dass wir euch in viele Bereichen entgegenkommen werden.' Aber was im Detail - das ist nicht festgelegt worden." Bildrechte: MDR/Peter Adler