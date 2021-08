Am 7. August 1941 ernannte sich Josef Stalin selbst zum Oberbefehlshaber der Roten Armee der Sowjetunion. Damit vereinte Stalin als Regierungschef der UdSSR nicht nur die politische, sondern auch die militärische Macht auf sich. Wegen der politischen Säuberungen, die Stalin in den 1930er-Jahren veranlasst hatte, waren viele erfahrene Generäle nicht mehr am Leben und das sowjetische Militär in einem desolaten Zustand. Zu dieser Zeit war der Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion bereits in vollem Gange. Bereits am 30. Juli 1941 hatte Stalin ein neues Staatliches Verteidigungskomittee bilden lassen, das tiefgreifende Neuerungen der Roten Armee vorsah. So wurde die gesamte Front der Roten Armee auf drei Oberkommandos aufgeteilt.