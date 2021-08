Ohne große Feierlichkeiten enthüllte Walter Ulbricht am 3. August 1951 in Berlin ein Denkmal für Josef Stalin, dem damaligen Staatsoberhaupt der UdSSR. Die fast fünf Meter hohe Bronzeplastik zierte von nun an die Stalinallee in Berlin-Friedrichshain und war die größte Stalin-Statue in der DDR. Die überlebensgroße Plastik des sowjetischen Bildhauers Nikolai Tomski hätte eigentlich 16 Meter hoch werden sollen und war Ausdruck des Personenkultes um Stalin, der in sozialistischen Ländern als "Befreier vom Hitlerfaschismus" verehrt wurde. Mit dem Regierungsantritt seines Nachfolgers Nikita Chruschtschow endete ab 1956 diese Verehrung Stalins. Nicht nur das Berliner Stalin-Denkmal wurde 1961 abgerissen, auch wurde die Stalinallee in Karl-Marx-Allee umbenannt. Was mit der Bronzeplastik geschah, ist unklar. Allerdings sind heute im Berliner Café Sibylle ein Ohr und ein Teil von Stalins Bart ausgestellt. 2018 wurde kurzzeitig eine Nachbildung der Stalin-Statue in der Berliner Karl-Marx-Allee aufgestellt. Der Anlass war eine Sonderausstellung über den Stalin-Kult der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Bildrechte: dpa

"Der Preis hat mir geholfen, angesichts der grausamen Verfolgung nicht zerstört zu werden", so der sowjetische Schriftsteller Alexander Solschenizyn über seine Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis im Jahre 1970. Die Auszeichnung für sein Hauptwerk "Archipel Gulag" hatte ihm weltweite Berühmtheit eingebracht. Er beschreibt darin detailliert das System und den harten Alltag in den Gulags, den sowjetischen Arbeits- und Straflagern. In den 1950er-Jahren war Solschenizyn selbst aufgrund seiner Kritik an Stalin einige Jahre in einem Gulag inhaftiert gewesen. Wegen seiner Werke, in denen er die Verbrechen der stalinistischen Diktatur anprangerte, galt er in der UdSSR als Staatsverräter. 1974 verlor er seine sowjetische Staatsbürgerschaft und lebte 20 Jahre lang im US-amerikanischen Exil. 1994 kehrt er in seine Heimat zurück und starb 2008 an einem Schlaganfall. Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn. Wegen seiner detaillierten Berichte über sowjetische Gulags wurde er 1974 aus der UdSSR ausgebürgert. Bildrechte: imago/Leemage