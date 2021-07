Im polnischen Jedwabne kam es 1941 zu einem Massaker an der jüdischen Gemeinschaft. Die Einwohner der Kleinstadt trieben die im Ort lebenden Juden in einer Scheune außerhalb des Ortes zusammen und verbrannten sie bei lebendigem Leibe. Das Pogrom fand während der deutschen Besatzung statt. In Polen wird bis heute darüber gestritten, ob das Pogrom eine Eigeninitiative der Polen war oder von Deutschen angestiftet wurde. Auch über die genaue Zahl der Todesopfer herrscht Unklarheit. Bis die Exhumierung aus religiösen Gründen abgebrochen wurde, konnten 200 Todesopfer bestätigt werden.



Eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Judenpogroms vom 10. Juli 1941 in Jedwabne in Polen. Bildrechte: imago images / Eastnews