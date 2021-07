Thomas Wagner (38), der Gründer des Leipziger Internet-Unternehmens Unister, kommt 2016 bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien ums Leben. Er ist geschäftlich nach Venedig gereist. Dort wird er Opfer eines Millionenbetrugs. Auf dem Rückflug nach Leipzig stürzt die Chartermaschine in den Julischen Alpen ab . Drei weitere Personen sterben. Das Luftfahrtbundesamt geht von schlechtem Wetter und damit verbundener Vereisung am Höhenleitwerk als Auslöser aus. Die Maschine ist für solche Bedingungen nicht zugelassen.

Die Reichsregierung unter Kanzler Hitler verbietet 1933 alle Parteien außer die NSDAP. Das "Gesetz gegen die Neubildung der Parteien" macht Deutschland zum Einparteienstaat, nur wenige Monate nach der nationalsozialistischen Machtergreifung. Das Gesetz tritt zwei Tage später, am 16. Juli 1933, in Kraft. Damit ist die politische Gleichschaltung in Deutschland beendet. Politiker anderer Parteien werden verfolgt, ermordet oder in den Untergrund getrieben. Die Machtergreifung Hitlers 1933 endet im Zweiten Weltkrieg und einem beispiellosen Völkermord.