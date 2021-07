1956 trat in der Bundesrepublik das Wehrpflichtgesetz in Kraft. Damit galt die allgemeine Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 45 Jahren. Wer den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen verweigern wollte, konnte stattdessen Wehrersatzdienst leisten. Besonders Kirchen, Pazifisten und Antimilitaristen hatten im Vorfeld gegen den verpflichtenden Kriegsdienst demonstriert. In der DDR mussten ab 1962 alle Männer zwischen 18 und 26 Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee leisten. Eine Wehrdienstverweigerung war in der DDR nicht vorgesehen. Stattdessen wurden 1964 Baueinheiten eingerichtet, in denen Verweigerer dienen konnten. Diese Bausoldaten mussten jedoch mit besonderen Schikanen während und nach ihrem Dienst rechnen. Vom DDR-Regime wurden sie als Drückeberger, Staatsfeinde und Oppositionelle stigmatisiert.

1957 werden die ersten bundesdeutschen Wehrpflichtigen nach dem Zweiten Weltkrieg verpflichtet. Die feierliche Zeremonie fand in Koblenz statt. Bildrechte: dpa