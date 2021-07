Vor 45 Jahren wird die DDR Fußball-Olympiasieger in Montreal. Im Endspiel gewinnt die Mannschaft von Trainer Georg Buschner mit 3:1 gegen Polen.

Fußball wird in der DDR vom Deutschen Turn- und Sportbund eher stiefmütterlich behandelt. Im Bundesarchiv Berlin liegt ein Schreiben von DTSB-Präsident Manfred Ewald von 1975: "Es vollzieht sich der Leistungsfortschritt im Fußball zu langsam." Doch die DDR-Mannschaft setzt sich in Montreal durch. Zwar verliert sie das erste Spiel gegen Brasilien, aber geht mit 1:0 gegen Spanien ins Viertelfinale. Frankreich wird dann mit vier Toren vom Platz geschickt. Im Halbfinale steht die DDR der UdSSR gegenüber und gewinnt das Spiel mit 2:1. Und dann im Endspiel gegen Polen macht Hartmud Schade in der siebten Minute das erste Tor. Nach 15 Minuten fällt das zweite Tor. Die DDR-Fußball-Mannschaft bringt olympisches Gold mit nach Hause.