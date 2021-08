Nach Prag und Budapest war Ost-Berlin an der Reihe. Dort wurden 1951 im Walter-Ulbricht-Stadion die dritten Weltfestspiele der Jugend und Studenten eröffnet. Der sozialistische "Weltbund der demokratischen Jugend" organisierte das Treffen, an dem junge Menschen aus 104 Ländern teilnahmen. Die Weltfestspiele boten 14 Tage lang Sport und Kultur, nicht nur für die 26.000 Delegierten, sondern auch für die mehr als zwei Millionen Jugendlichen, die laut Angaben der DDR aus beiden deutschen Staaten in die Stadt kamen.

Die Abwicklung der ostdeutschen Betriebe war 1991 in vollem Gange, immer mehr frühere DDR-Bürger wurden arbeitslos. Am 5. August 1991 gab die Bundesanstalt für Arbeit bekannt, dass die Arbeitslosenzahl in Ostdeutschland im Juli sprunghaft um rund 226.000 angestiegen sei. Damit erreichte die Zahl erstmals eine Million. Nach der Wiedervereinigung mussten die volkseigenen Betriebe der DDR in die soziale Marktwirtschaft überführt werden. In der Folge kam es zu einem massiven Abbau von Stellen: Laut Bundesanstalt für Arbeit sank die Zahl der Beschäftigten in den östlichen Bundesländern von etwa 9,8 Millionen im Jahre 1989 auf nur noch 6,7 Millionen im Jahre 1997. Frühere DDR-Bürgerinnen und -Bürger sahen sich mit einem bisher unbekannten sozialen Problem konfrontiert: Weil in der DDR per Gesetz jeder erwerbstätig sein musste, hatte es dort offiziell keine Arbeitslosigkeit gegeben.