Der "Fall Petra S.": Hohenstein-Ernstthal in Aufruhr

Als die Lehrerin Petra Seedorff am 12. September 2001 in die zehnte Klasse kommt, in der sie Geschichtsunterrricht halten will, ist es kein normaler Schultag. Am Vortag verübte das islamistische Terrornetzwerk "al-Qaida" mit vier Flugzeugen den bis heute größten Anschlag im Westen, bei dem mehrere Tausend Menschen starben.

Aus dem Mitteilungsbedürfnis der Schülerinnen und Schüler entsteht schnell eine lebhafte und emotionale Diskussion, in der die Beteiligten versuchen, die Anschläge auch im weltpolitischen Kontext einzuordnen. Mit dem Gefühl, die Situation adäquat gehändelt zu haben, begibt sich Petra Seedorff in den Feierabend. Dass dies von einigen Anwesenden anders empfunden wurde, zeigt sich in den nächsten Stunden.

Die versuchte Einordnung der Lehrerin wird teilweise als antiamerikanisch verstanden. Die Folge: Eltern und Kinder beschweren sich bei der Schule, beim Regionalschulamt und melden den vermeintlichen Vorfall bei der Presse. Kurz darauf ist in der Zeitung zu lesen: "Lehrerin begrüßt 'Denkzettel'" der Terroristen an die Amerikaner. Dass die Aussage: "Endlich haben die USA einen Denkzettel bekommen. Warum mischen sie sich auch überall ein?" wirklich so gefallen ist, konnte in der nachfolgenden Untersuchung durch das Schulamt nicht belegt werden.

Petra Seedorff war zu dieser Zeit Lehrerin an einem Gymnasium in Hohenstein-Ernstthal. Wegen einer angeblich antiamerikanischen Äußerung wurde sie suspendiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Petra Seedorff bedauert bis heute, dass der Fokus plötzlich nicht mehr auf dem Anschlag und den weltweiten Folgen lag, sondern auf einer einzelnen missglückten Aussage: "Da hat eine kleine Lehrerin was gesagt, was nicht in das erwartete Schema passte oder missverstanden werden konnte. Aber dieses große Ding eigentlich, worüber man hätte reden müssen – Ursachen für den Anschlag, Zusammenhänge – das ist damit hinten runtergefallen." Dass der Satz vom Schulamt nicht rekonstuierbar war, bekommt die Öffentlichkeit damals kaum mit. Die Eltern, Schüler und Einwohner der Stadt Hohenstein-Ernstthal hatten sich durch die Berichterstattung in der Presse ihr eigenenes Bild gemacht. Von vielen wurde Petra Seedorff vorverurteilt, ohne dass sie sich selbst zu den Vorwürfen äußern konnte.