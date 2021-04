Die Geschichte der Haltung und Zucht von Asiatischen Elefanten im Leipziger Zoo reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Alles begann, als der Gastwirt Ernst Pinkert Schaulustige mit exotischen Tieren, Sport- und Musikveranstaltungen sowie Völkerschauen in seine Kneipe, den "Pfaffendorfer Hof", lockte. Als das angeschlossene Wildgehege immer größer wurde, entstand 1878 einer der ersten Zoos Europas: der Zoo Leipzig. 1881 kam die Asiatische Elefantenkuh Sally in Pinkerts Bestand - eine Sensation, denn nur wenige Zoos leisteten sich damals Elefanten. Ihre Haltung war jedoch alles andere als artgerecht.

Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde der Tierpark kontinuierlich ausgebaut - in nur wenigen Jahren entstanden ein Raubtierhaus, Affenhaus, Aquarium sowie ein Terrarium. 1926 ließ der damalige Zoodirektor Johannes Gebbing das heute historische Elefantenhaus im Klinkerstil erbauen. Neben der Innen- und Außenanlage entstand außerdem ein Badebecken für die Dickhäuter. Das Freigehege war eines der ersten, das ohne Gitter gebaut wurde – nur ein Graben trennte die Tiere von den Zoobesucherinnen und -besuchern. Es war eine Sensation, die Elefanten so betrachten zu können.

Die damals innovative Abgrenzung brachte in den darauffolgenden Jahren jedoch so manchen Elefanten zu Fall: Die tonnenschweren Tiere verloren das Gleichgewicht, wenn sie nach Futter von Schaulustigen griffen oder stießen sich bei Rangkämpfen gegenseitig in die Grube. Meistens gingen die Stürze gut aus und die Elefanten kamen nur mit einem Schrecken davon - einzig die Elefantenkuh Cilly überlebte ihren Sturz 1951 nicht. Die letzte dramatische Rettungsaktion ereignete sich 1980, als Rani nach ihrem Absturz von der Feuerwehr an allen vier Beinen aus dem Graben gezogen werden musste. Erst in den 90ern wurde das Gehege mit einer Innenabsperrung aus Schaukelseilen sicherer gemacht.