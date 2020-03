Die Modezeitschrift "Sibylle" ließ Kleider-Träume wahr werden

Schminktipps und Modefotografien werden neben Grafiken und Kunst sowie Kulturbeiträge veröffentlicht. Kein Wunder also, dass sich die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden jetzt in einer Sonderausstellung den Inhalten des Magazins widmen. Diese Illustration des Grafikers Hans Ticha erschien in der Juni-Ausgabe 1974. Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Illustration: Hans Ticha