Krumbiegel über Freiheit, Trabis und Demos 1989

Der entscheidenden Montagsdemo am 9. Oktober 1989 in Leipzig bleibt Sebastian Krumbiegel aber fern, aus Angst. Denn die Woche zuvor, am 2. Oktober, fährt er mit seinem Bandkollegen Wolfgang zur Montagsdemo und beobachtet, wie Polizisten auf Demonstranten losgehen. Wie alle Leipziger überlegt er am 9. Oktober, wie er verhalten soll. Hinter vorgehaltender Hand wird getuschelt, dass die DDR-Führung den Protest niederschlagen will. In der Musikhochschule warnen Anschläge am schwarzen Brett vor einer Teilnahme und den Schießbefehlen. Als er sich dann doch entschließt, in die Innenstadt zu gehen, sind die Demonstranten schon einmal über den Ring gezogen.