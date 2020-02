Regierungskrise in Thüringen Warum Parallelen zur Weimarer Zeit nicht weiterhelfen

Stellt sich die Frage: Warum haben diejenigen, die so viel länger Politik in Thüringen betreiben - mit zum Teil üppigsten Mehrheiten in der Vergangenheit– warum haben die ihr eigenes Instrumentarium zum Schutz der Demokratie nicht auch entsprechend weiterentwickelt?

Bernhard Vogel war von 1992 bis 2003 Ministerpräsident in Thüringen. (Archivbild) Bildrechte: imago/Rainer Unkel

Ich denke, das hängt unter anderem damit zusammen, dass diejenigen, die nach 1990 in den ostdeutschen Bundesländern die Führung übernommen haben im neuen System der parlamentarischen Demokratie, dass die Vaterfiguren waren. Bernhard Vogel in Thüringen ebenso wie Kurt Biedenkopf in Sachsen.



Die hatten im Westen ja eigentlich keine politische Perspektive mehr, weil sie zu alt waren. Und in so einem Alter fängt man auch nicht noch mal an, Unterricht zu geben in Demokratie, sondern versucht das mit all seiner Raffinesse, Klugheit und Erfahrung auf angemessene Weise zu verwalten und so dann Impulse zu geben.