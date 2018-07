Die Transportpolizei der DDR: Unterwegs für die Stasi

Die Geschichte der Transportpolizei reicht zurück bis ins Jahr 1921, als die Deutsche Reichsbahn einen "Eisenbahnüberwachungsdienst" ins Leben rief. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschloss der Alliierte Kontrollrat, in allen Besatzungszonen eine eigene Bahnpolizei aufzubauen. Zu deren Aufgaben zählten damals neben der Sicherung militärischer Nachschubtransporte vor allem der Schutz von Gütertransporten und Bahnanlagen vor Diebstählen, Überfällen und Sabotageakten. Am 16. Februar 1949 wurde die Bahnpolizei in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) als Transportpolizei in die Deutschen Volkspolizei eingegliedert. Die Trapo sollte Züge und Reisende kontrollieren, Straftaten, Unfällen und Betriebsstörungen auf dem Gelände der Deutschen Reichsbahn untersuchen sowie Züge und Bahnhöfe bei besonderen Veranstaltungen wie der Leipziger Messe, Fußballspielen, Staatssonderfahrten oder Gütertransporten absichern. Zentraler Aspekt im Arbeitsalltag war der Reiseverkehr in Richtung der innerdeutschen Grenze. Hier war die Transportpolizei die entscheidende Kontrollinstanz, die Republikfluchten entdecken, verhindern und aufklären sollte. Umfassende Kontrolle: Die Trapo hat die Züge und Bahnhöfe der Deutschen Reichsbahn immer im Blick. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kontrolle immer und überall

Seit 1950 setzte die Transportpolizei sogenannte Zugbegleitkommandos (ZBK) ein. Sie kontrollierten nicht nur die regulären Züge in der DDR, sondern auch die Transit- und Interzonenzüge in Richtung Bundesrepublik. Die Ermittler waren auch in Zivil unterwegs. Sie verwickelten Fahrgäste gezielt in Gespräche, um so an Informationen zu kommen, die für die Staatsmacht interessant sein konnten. Die ZBKs inspizierten während der Fahrt außerdem den gesamten Zug, von innen wie von außen. Hohlräume, die Zugtoiletten und sämtliche Abteile wurden gründlich geprüft. Die Transportpolizisten gingen mit Spürhunden durch den Zug und überprüften potenzielle Verstecken: in Mülleimern und Handtuchhaltern, hinter Spiegeln und Heizungen sowie unter den Sitzen suchten sie beispielsweise nach Rauschgift, Geld, verbotener Westliteratur, Zeitschriften und Videokassetten sowie nach Menschen, die auf diesem Wege versuchten, mit dem Zug in die Bundesrepublik zu fliehen. Trapo-Ermittler in Zivil kennen die besten Verstecke in den Zügen und suchen dort gezielt nach verbotenen Gegenständen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Fokus der Staatssicherheit

Von 1953 bis 1957 unterstand die Transportpolizei kurzfristig dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Der Zugverkehr zwischen Ost und West hatte das Interesse des DDR-Geheimdienstes geweckt, war er doch eine geeignete "Angriffsfläche" für Spionage, Schmuggel und versuchten Menschenhandel. Nach 1957 wechselte die Transportpolizei wieder in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums des Innern. Doch die monatlichen Kontrollberichte und Lageeinschätzungen der Transportpolizei gingen bis 1989 weiterhin an das MfS. Insbesondere für die Statistiken über die Verhinderung und Aufklärung von Fluchtversuchen interessiert sich das MfS. Dieses Interesse flachte in den 1960er-Jahren jedoch ab - ebenso wie die Bedeutung des Zugverkehrs in Richtung Westen. Denn wer nach dem Mauerbau am 13. August 1961 reisen durfte, war meist schon über 65 Jahre alt und für die DDR kein potenzieller Fluchtkandidat.