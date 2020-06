Die Idee einer "grünen Grenze"

Doch was tun, angesichts der Lage und zunehmender Berichte über verzweifelte LPG-Bauern? Solche, die ihr Gemüse unterpflügen oder überzähliges Mastvieh "keulen" oder zu Tausenden in die Tierverwertungsanlage karren? Alle Augen richten sich auf die neue Regierung und den parteilosen Landwirtschaftsminister, Peter Pollack, der bereits Ende April erklärt:

Wir müssen eben für eine mehrjährige Übergangsperiode eine 'Grüne Grenze' schaffen. Die ist bei unseren Partnern in der Bundesrepublik nicht unbedingt populär. Aber das muss ein fester Verrhandlungsstandpunkt von unserer Seite sein. Das hat im übrigen auch der Ministerpräsident gesagt, dass wir unserer Landwirtschaft jedweden Schutz angedeihen lassen müssen.

Tatsächlich bekommt der DDR-Ministerrat eine solche Einigung hin. Beschließt sogenannte Kontingentierungen, d.h. auf bestimmte Produkte festgelegte Masse-Beschränkungen bei der Einfuhr. Trotzdem kommt man keinen Millimeter vorwärts. Denn die Idee, den Binnenmarkt damit zu schützen, scheitert an einem zentralen Punkt: Wer soll das alles kontrollieren? Und wo?

Eine echte Zollgrenze müsste dafür her. Nur will die - aus politischem Kalkül - niemand so Recht unterstützen. Der DDR-Bürger, längst an die neue Freiheit gewöhnt, könnte Waren-Kontrollen an der Grenze missverstehen. Ein Teufelskreis.

Der Crash: Absturz und Rebellion

Ende Juni 1990: In den Geschäften und Kaufhallen der DDR beginnt der große Ausverkauf. Man deckt sich ein, mit allem was (noch) da ist: Butter, Fleisch, Brot, Konserven. Was jetzt immer noch in den Regalen liegt, wird drastisch preisreduziert. Denn alles soll und muss raus. Die Kunden sollen ab 1. Juli schließlich etwas bekommen für ihr neues, hartes Geld.

Bildrechte: dpa Und sie kriegen es. Nicht zuletzt dank tatkräftiger Unterstützung aus dem Bundesfinanzministerium. Denn als die gewaltige LKW-Karawane mit den schönen Westprodukten an den innerdeutschen Grenzübergängen ins Stocken gerät, schickt Theo Waigel dem bundesdeutschen Zoll eine Weisung. Man möge "die Bestimmungen großzügig auslegen". Heißt: Bitte Zoll, winke durch. Der Osten braucht volle Regale.

Und tatsächlich, zumindest in allen größeren Städten kommt die Ware an. Bis zu 80 Prozent der Stellfläche ist in den Ost-Kaufhallen von einem Tag auf den anderen mit ersehnter Westware gefüllt. Nur viel teurer als gedacht - was sofort den Zorn der Käufer nach sich zieht, die mit Boykott und Hamsterfahrten zu den Discountern im Westen drohen. Für die Sorgen und Nöte der heimischen Produzenten bringt man deutlich weniger Interesse oder gar Empathie auf:

Man sucht und knausert. Also ich renne von einem Laden zum nächsten und gucke, wo es am billigsten ist. Schmelzkäse hier, die kleenen Ecken zu 37 Pfennige, die kosten jetzt 80 Pfennige. Und das ist genau noch so ein Gummi. Ich steht auf dem Standpunkt, ich nehm unsere DDR-Ware, wenn die Qualität stimmt. Aber nicht, dass wir's jetzt teurer bezahlen, als wie wir's früher hatten. Dresdner Kundin in einer Straßenumfrage "Prisma", DFF 9.07.1990

Zehntausende Liter Milch aufs Feld