Vor den Waldheimer Prozessen: Ein Brief als Befehl In einem Brief kündigte die Sowjetische Kontrollkomission an, dass sie die verbliebenen drei NKWD-Speziallager in Buchenwald, Sachsenhausen und Bautzen im Laufe des Jahres auflösen werde. Deren Vorsitzender, Armeegeneral W. I. Tschuikow legte das weitere Verfahren dazu fest: Rund 15.000 Personen sollten entlassen, etwa 10.500 bereits verurteilte Personen an DDR-Gefängnisse übergeben und 3.432 Personen zur Verurteilung an die DDR-Justiz überstellt werden. Einige hundert besonders belastete Personen sollten demnach in sowjetischer Hand bleiben.