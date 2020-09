Weißkohl wiederentdeckt Weißkraut: Die Rückkehr eines Alleskönners

Kohl gilt als eines der gesündesten Lebensmittel der Welt: reichlich mit Vitamin C ausgestattet, mit Vitamin K, Magnesium, Selen und Kalium. Deshalb war er schon immer in kargen Zeiten ein Lieferant für Nährstoffe. Doch sein Ruf ist nicht der beste – auch die zu DDR-Zeiten ständige Verfügbarkeit hat zu Überdrüssigkeit geführt. Es gab ihn reichlich in Schulküchen, Betriebskantinen und auch in Interhotels. Wenngleich er es dort nicht in die Gourmetküche schaffte, sondern eher zur Personalversorgung gut war.