Ende des 19. Jahrhunderts boomt die Industrie in Chemnitz: Die Fabriken liefern Dampfloks, Textil- oder Rechenmaschinen in die ganze Welt. Der Aufschwung lockt 1884 auch die Brüder Nevoigt nach Chemnitz. In einer kleinen Werkstatt fertigt der damals 25-jährige Friedrich Teile für Textilmaschinen. Nur wenige Jahre später tritt das Fahrrad den Siegeszug in Deutschland an. Auch Friedrich und Wilhelm Nevoigt wollen davon profitieren und machen sich an die Entwicklung eines eigenen Modells. 1895 verlässt das erste Fahrrad unter dem Namen "Diamant" das Werk. Am 1. Februar 1911 wird als Schutzzeichen für die Diamant-Fahrräder schließlich der legendäre "Diamant Kopf über einem Fahrradlenker" ins Warenzeichenregister eingetragen.