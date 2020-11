Das Leichenhaus von Weimar

Das erste Leichenhaus auf dem Jakobsfriedhof hatte einen großen Raum, "worin acht Leichen bequem liegen konnten." Die Toten wurden in Weidenkörbe auf abwaschbare Wachstuchkissen gelegt, die Körbe wiederum standen in mit Pech ausgegossenen Kästen auf Tragen. Der Raum wurde über drei Ofenröhren, die unter dem Fußboden lagen, beheizt. Frischluft kam durch mehrere Zugröhren in den Raum. An den Leichensaal grenzte die Stube des Wächters, der die Toten durch ein Glasfenster beobachtete. Zum Leichenhaus gehörte auch eine Küche mit Hilfsmitteln für warme Bäder, sollte eine Leiche Lebenszeichen von sich geben. Sogar Prämien für die Entdeckung von Lebenszeichen wurden ausgesetzt. Hände und Füße waren durch Fäden mit Schellen verbunden, die durch leichteste Erschütterungen geklappert hätten. Die 24-stündige Nutzung des Totenhauses kostete die Angehörigen der Toten einen Korb Holz und ein Pfund Talglicht.