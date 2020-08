"Es werde Licht!" Thomas Edison und seine Glühbirne

Deutsche Gasglühlicht-Anstalt meldet Osram als Marke an

Unternehmen: Osram Licht AG Berlin Wedding. Bildrechte: imago/Arkivi Nachdem Edison 1881 in Paris einem großen internationalen Publikum seine Leuchtbirnen vorgestellt hat, ging weltweit alles ganz schnell: Alle wollen sich an der Optimierung und eigenen Herstellung der Glühlampe beteiligen. Auch in Deutschland. 1906 meldet die Deutsche Gasglühlicht-Anstalt - umgangssprachlich "Glühlampenwerk" genannt - das Warenzeichen Osram für die Waren "Elektrische Glüh- und Bogenlichtlampen" beim damaligen Kaiserlichen Patentamt in Berlin an. 1919 wird die Deutsche Gasglühlicht-Anstalt in Osram umbenannt. Osram ist ein sogeanntes Kofferwort, welches sich aus den beiden Worten "Osminium" (Legierung) und "Wolfram" (Glühfaden) zusammen setzt.

Leuchten in der DDR

Werbeplakat für Osram. Bildrechte: imago images/KHARBINE-TAPABOR Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges liegt das Berliner Osram-Werk beinahe vollständig in Trümmern. Alles was nicht zerstört ist, wird demontiert und als Reparationszahlungen in die Sowjetunion gebracht. 1946 beginnt der Wiederaufbau des Werkes. 1969 wird es ein letztes Mal in VEB Narva-Kombinat Rosa Luxemburg umbenannt. Der VEB Narva Kombinat Berliner Glühlampenwerk war der zentrale Hersteller für Leuchtmittel in der DDR. "Narva" setzt sich zusammen aus den Abkürzungen "N" für Stickstoff, "Ar" für Argon und "Va" für Vakuum.

Das Glühlampenkartell oder Die Legende vom ewigen Licht

Livestream der ältesten Glühbirne der Welt in Livermore. Bildrechte: centennialbulb.org Edison, so die Legende, hat die Glühlampe mit unbegrenzter Leuchtdauer konzipiert. Das lag an der Dicke des Glühfadens. Doch den inzwischen entstandenen Glühlampenherstellern gefiel das nicht: "Unbegrenzte Lebensdauer" war gleichzusetzen mit "kein Umsatz". Also gründet sich am 24. Dezemeber 1924 das "Phoebuskartell". Auch bekannt als "Glühlampenkartell". Dieses wird wesentlich von den Firmen General Electric (USA), Osram/Siemens (Deutschland) und Associated Electrical Industries (Großbritannien) gesteuert. Das Ziel: Geplante Obsolszenz (geplanter Verschleiß). Sie besprechen, wie man technisch die Lebensdauer der Glühlampen heruntersetzen kann und einigen sich auf eine Reduzierung der Brenndauer auf 1000 Stunden.

Aus unternehmerischer Sicht vielleicht nicht unklug, denn: Die älteste Glühlampe der Welt, die 1901 installiert und bislang nicht gewechselt wurde, hängt bis heute in einer Feuerwache in Livermore (Kalifornien). Auf deren Webseite kann man sich per Livestream anschauen, wie sie brennt.

Das Aus für die Glühbirne

Darstellung der Energieeffizienzklassen. Bildrechte: IMAGO Am 01. September 2012 trat eine neue Energiesparverordnung in Kraft. Da Glühbirnen nur etwa fünf Prozent der Energie in Licht umwandeln und den Rest als Wärme abgeben, mussten sie vom Markt. Seit 2012 dürfen nur noch Leuchtmittel verkauft werden, die mindestens die Energieeffizienzklasse C erreichten. Also: Energiesparlampen sind. Denn diese wandeln immerhin 25 Prozent der Energie in Licht um.

Edison starb am 18. Oktober 1931 in New Jersey. Während seines gesamten Lebens hat er mehr als 1093 Patente eingereicht. Dazu gehören der Phonograph, die Filmkamera, der elektrische Stift, das Kohlenmikrofon.