Der Erste Weltkrieg kostete das Deutsche Reich Unsummen an Geld und Metall. Bei deren Beschaffung war auch die Bevölkerung gefragt. Unter dem Motto "Gold gab ich für Eisen" war sie dazu aufgefordert, die eigenen Goldmünzen patriotisch für den Krieg zu spenden. Aber auch Alltagsgegenstände aus Buntmetall, wie Bierkrüge, Pfannen und Kirchenglocken, wurden für die Rüstungsindustrie gesammelt und geschmolzen. Selbst Kupfer- und Nickelmünzen mussten dran glauben. So war schon zu Kriegsbeginn fast kein Hartgeld mehr übrig. Die letzten Bestände wurden von Banken und Städten gehortet, um ihren eigenen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Um die lokale Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten, gaben Orte hastig selbstbedruckte Scheine aus. Dieses Kriegsnotgeld war dann für eine bestimmte Zeit in der jeweiligen Gemeinde und ihrer Umgebung gültig.