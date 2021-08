In der letzten Nacht ist die Entscheidung gefallen. Die Mehrheit des Reichstages hat sich bekanntlich für das Ja entschieden. Es steht nun eine furchtbar schwere Zeit bevor [...] Das, was die Männe, die die Verantwortung tragen, duchlebt haben, spiegelt sich heute in ihren Gesichtern wieder. Manche von ihnen sind über Nacht um Jahre gealtert.

Schließlich geriet Deutschland mit der Zahlung der Reparationen in Verzug. Im Januar 1923 besetzten deshalb französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet. Die deutsche Regierung rief daraufhin zum passiven Widerstand auf. Zwei Millionen Menschen in der Industrie, der Verwaltung und im Verkehrswesen gingen in den Streik. Trotzdem erhielten sie zwei Drittel ihres Lohnes. Der Reichshaushalt geriet nun endgültig aus den Fugen: Die Ausgaben Deutschlands überstiegen die Einnahmen um ein Vielfaches. Die galoppierende Inflation entwickelte sich zur Hyperinflation.

Im Oktober 1923 erreicht die Hyperinflation ihren Höhepunkt. Die Reichsbank druckt inzwischen Geldnoten in Milliardenhöhe. Bildrechte: Kultur- und werbegeschichtliches Archiv Freiburg (kwaf)

Die Preise im Deutschen Reich explodierten nun förmlich: Im August 1923 kostete eine Straßenbahnfahrt in Dresden 15.000 Mark, ein Markenbrot in Leipzig 17.500 Mark. Am 3. Oktober kostete dieselbe Fahrt in Dresden zwölf Millionen Mark, am 6. November zehn Milliarden. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitslosen: In Leipzig musste die Straßenbahn ihren Betrieb stark einschränken, weil der Personalbestand um fast zwei Drittel verringert wurde. Alleine in Sachsen waren im April 1923 70.000 Menschen ohne Arbeit, bis Oktober stieg die Zahl auf 112.000, mit 35.000 weiteren Kurzarbeitenden. Der Höhepunkt der Inflation war erreicht. In ganz Deutschland kam es zu Plünderungen, Protesten und politischen Unruhen. Immerhin: Wer Schulden hatte, war diese spätestens jetzt los. Sparerende hatten jedoch alles verloren.