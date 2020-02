Hochzeit der Arbeiterwohlfahrt

1925 fängt die AWO an, sich für die körperliche Selbstbestimmung der Frau einzusetzen. Sie sind gegen den Abtreibungsparagraphen 218 und gründen Ehe- und Sexualberatungsstellen im ganzen Land. Bereits 1926 ist die AWO in 34 Bezirken in Berlin vertreten. Mehr als 150.000 Ehrenamtliche helfen mit. 1928 wird in Berlin die erste Wohlfahrtschule gegründet: eine Ausbildungsstätte der sozialen Arbeit. Durch die Ausgabe von Stipendien konnten Frauen ohne finanzielle Not dieser Ausbildung nachgehen. Gerade durch ständige Notverordnungen und wenige soziale Rechtsansprüche in der Weimarer Demokratie wurde die soziale Hilfstätigkeit der AWO zu einem wichtigen Bestandteil des gesellschaftlichen Soziallebens.

Ende der AWO 1933

Am 30. Januar 1933 kam Adolf Hitler an die Macht. Nur wenige Wochen später wurde die AWO von den Nationalsozialisten verboten und zwangsweise aufgelöst. Juchacz bleibt bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten Mitglied des Reichstags und erste Vorsitzende der AWO. 1933 emigriert sie erst ins Saarland, dann ins Elsaß, nach Marseille und 1941 in die USA. Nach dem Krieg wurde die AWO 1946 als parteipolitisch und konfessionell unabhängige Hilfsorganisation neu gegründet. Marie Juchacz kehrte 1949 aus den USA zurück und half bis zu ihrem Tod 1956 beim Wiederaufbau der AWO in der Bundesrepublik - die bis heute in die sozialen Bereichen mit hinein wirkt.

In der DDR: Volkssolidarität statt AWO

Die AWO war in der DDR nicht zugelassen. Ein vergleichbares Prinzip war die Volkssolidarität, die es seit 1945 gab und sich als Volksbewegung gegen Hunger, Kälte und Obdachlosigkeit in Folge des Zweiten Weltkrieges konstituierte. In der DDR wurde dann aus der Volksbewegung eine Massenorganisation, die sich - staatlich gelenkt und finanziert - nun hauptsächlich um die Betreuung älterer Menschen kümmerte. 900 solcher Treffs gab es zum Ende der DDR. Am 18. Februar 1990 jedoch - noch zu Zeiten der DDR - durften sich die AWO im Osten wieder neu gründen.