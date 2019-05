Königsberg im Herbst 1945. Seit Monaten hat hier die Rote Armee das Sagen. Von ehemals über 300.000 Deutschen leben noch knapp 45.000 in der Stadt und sie dürfen sie nicht verlassen. Sie leben in Kellern und auf der Straße, kämpfen gegen Typhus und Hunger. Wer noch die Kraft hat, sucht in den Ruinen nach Essbarem. So auch die fünfjährige Ursula Gerlach (heute Gerlach) mit ihren Geschwistern.