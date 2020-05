Das ist was gewesen, wo die Konstruktionsabteilung der Firma Bleichert sehr clever gewesen ist und gesagt hat: Also, den PKW-Markt werden wir wahrscheinlich nicht aufmischen, aber für diese kurzen Wege da ist der Elektromotor der perfekte Antrieb. Der Strom, den sie da verfahren, der kostet weniger in seiner Produktion als das damals noch nicht synthetisch hergestellte Benzin. Wenn Sie sich in einem begrenzten Rahmen bewegen wollen, ist es der preiswerteste Antrieb, genau so wie heute."

Ulf Morgenstern, Historiker