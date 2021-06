Durch die Volkskammer den Weg geebnet, hatte Joachim Gauck seit 1990 das Amt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen inne. Der Rostocker Pastor wurde mit Inkrafttreten des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) Anfang 1992, das der Bundestag mit großer Mehrheit verabschiedete, zum ersten Leiter der neuen Behörde ernannt, die deshalb in der Bevölkerung den prägnanten Namen Gauck-Behörde bekam. Erstmalig in der Geschichte konnten nun Bürger die Akten einsehen, die ein Geheimdienst in Deutschland über sie angelegt hatte.



Dem Leiter der Behörde steht ein wissenschaftlicher Beirat unterstützend zur Seite. Die BStU gliedert sich in die vier Abteilungen: Verwaltung, Archiv, Auskunft - hier werden die Anträge auf Akteneinsicht der Bürgerinnen und Bürger bearbeitet - und die Abteilung Bildung und Forschung. Letztere ist unter anderem für den Bereich politische Bildung zuständig. Zudem gibt es zwölf Außenstellen in den neuen Bundesländern, unter anderem in Leipzig, Magdeburg und Erfurt.