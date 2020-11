Die Freundschaft Chile-DDR: Solidarität und Propaganda

Salvador Allende hatte bereits 1969 angekündigt, im Falle seines Wahlsieges, die DDR völkerrechtlich anzuerkennen. Seitdem entwickelt Ost-Berlin systematisch Verbindungen zu Chile. Es fließen Kredite in Millionenhöhe, die Handelsbeziehungen sind eng, man pflegt einen regen kulturellen Austausch. Und so ist Chile im öffentlichen Bewusstsein der DDR nicht irgendein Staat am anderen Ende der Welt.

So bleibt es auch nach dem blutigen Putsch in Chile, der insbesondere in den sozialistischen Ländern eine Welle der Solidarität auslöst. Vor allem die DDR engagiert sich für die Flüchtlinge aus Chile, organisiert ihre Ausreise und nimmt mehrere Tausend von ihnen auf. Erich Honecker, dessen Schwiegersohn selbst aus Chile stammt, erklärt das Projekt zur Chefsache. Solidarität mit den Völkern der Welt, vor allem mit den sozialistischen Ländern, gehört in der DDR zur Staatsraison und steht dem kleinen Land gut zu Gesicht.

In der Schule, in der Universität, am Arbeitsplatz gab es viele Aktivitäten für Solidarität mit Chile und wir haben zusammen mit Luis Corvalan eine Tournee gemacht in DDR und in der Tschechoslowakei. Hernan Dubo, chilenischer Flüchtling in der DDR

Aktivisten sammeln Unterschriften, um ihre Solidarität mit dem chilenischen Präsidenten Salvador Allende zu zeigen. Aufgenommen auf den 10. Weltfestspielen in Ost-Berlin. Bildrechte: imago images / Leemage

Wunsch und Wirklichkeit

Zwar leben die chilenischen Flüchtlinge in der DDR ähnlich isoliert von den Bürgern wie auch andere Ausländer, die antifaschistische Solidarität mit Chile ist dennoch allgegenwärtig. Schulen, Kasernen oder Straßen tragen die Namen von Allende, dem chilenischen Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda oder dem von den Putschisten ermordeten Sänger Victor Jara. Und tatsächlich kommt unter der Bevölkerung – abseits von Staatsdoktrin und Propaganda – eine echte Sympathie für die chilenischen Ideale auf, eine wirkliche Solidarität mit seinen Menschen und deren oft schlimmen Schicksalen. Entgegen vieler anderer, aufgezwungener Haltungen, musste in Bezug auf Allende und Chile in der DDR vergleichsweise wenig oktroyiert werden.

Exil wird Heimat