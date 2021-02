Die Rede vom 25. Februar 1956 ging als "Geheimreferat" in die Geschichte ein: Denn zunächst hörten sie nur ausgewählte Delegierte des Parteitages, Aufnahmen waren verboten. Das Manuskript wurde auch den Führern der anderen sozialistischen Staaten zugestellt. Obwohl sich die Rede inoffiziell schnell weiter verbreitete, wird sie den Bürgern der Sowjetunion, um deren Geschichte es geht, offiziell erst 1989 zugänglich. Die westliche Welt kannte Chruschtschows Geheimreferat da schon lange. In Polen wurde es tausendfach reproduziert. Ein polnischer Journalist reichte es an den israelischen Geheimdienst weiter, dieser sandte es an den US-Auslandsgeheimdienst CIA und dieser gab es wiederum an den amerikanischen Präsidenten Eisenhower, der dann für die Veröffentlichung in der "New York Times" sorgte. Das war am 4. Juni 1956.