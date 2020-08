Brandenburg im Jahr 1950: Kurt und Erna Kretschmann entwickeln zusammen mit Freunden und Mitstreitern beim Schutz der Natur die Idee, besondere Bäume, Landschaften oder Biotope einheitlich zu kennzeichnen. Diese schützenswerte Natur sollte für alle sichtbar gemacht und mit dem Symbol auch aufgewertet werden. Dabei fiel die Wahl ziemlich schnell auf eine Eule. Die Kretschmanns und ihre Mitstreiter zogen mit einer stilisierten Form einer Waldohreule los und brachten diese Schilder an allen wichtigen Stellen, die sie kannten, an. Allein bis 1954 verteilten sie 5.000 Schilder.

Schwarze Waldohreule auf fünfeckigem gelben Grund - Symbol für Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder Landschaftsschutzgebiete Bildrechte: imago stock&people Am 1. Juni 1971 wurde die 'Kretschmann'-Eule dann auch ganz offiziell per Gesetz zum Naturschutzsymbol in der DDR. In der Bundesrepublik hatte man sich damals für den deutschen Wappenvogel – den Adler – entschieden, obwohl Kurt Kretschmann leidenschaftlich für ein gemeinsames – sozusagen gesamtdeutsches – Naturschutzsymbol geworben hatte.

Warum die Eule?

Warum sich die Kretschmanns damals ausgerechnet für eine Eule entschieden haben, erklärte Kurt Kretschmann einmal so:

Gerade weil die Eulen so verleumdet waren, wollte ich den Vogel zum Naturschutzsymbol machen und den Menschen damit zeigen, dass gerade dieser Vogel auch wichtig für uns ist. Kurt Kretschmann

In früheren Zeiten galt der Ruf des Käuzchens oder der Eule als Warnung vor dem Tod. Denn bei Kranken ließ man damals häufig auch während der Nacht das Licht brennen. Wenn nun die nachtaktiven Eulen im Lichtschein der Fenster jagten und dabei auch ihren Ruf ausstießen, interpretierte man das 'Kuwitt' als "Komm mit!". Wenn dann ein Kranker verstarb, glaubte man, die Eule habe seinen Tod angekündigt. Und so waren Eulen generell und vor allem bei der Bevölkerung auf dem Lande nicht sonderlich beliebt. Dieser Aberglaube ist heute verschwunden.

Naturschutz-Eule breitet sich bundesweit aus

Die Naturschutz-Eule hat in neuer Farbgestaltung auch Sylt erreicht Bildrechte: IMAGO Der Naturschutz-Eule kann man heute noch an vielen Stellen begegnen: Auf einem Schild in Wald und Flur, an einem Pfosten oder Baum befestigt, erinnert sie an den Naturschutz. Die schwarze Waldohreule auf fünfeckigem gelben Grund ist in den ostdeutschen Bundesländern nach wie vor das Symbol für Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder Landschaftsschutzgebiete.

Ein stilisierter Seeadler in einem grünen Dreieck war das Naturschutzsymbol in der alten BRD Bildrechte: IMAGO Und obwohl es auf dem Gebiet der früheren Bundesrepublik den Seeadler in grünem Verkehrsdreieck als Naturschutzsymbol gab, ist die Eule seit 1994 nun in verschiedenen Formen – das ist bundesländerabhängig – in den meisten Bundesländern das gesamtdeutsche Symbol für Naturschutz. Ausnahmen bestätigen die Regel, z.B. in Bayern und Baden-Württemberg.



