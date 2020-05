Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt die Mundwasserfabrik in Schutt und Asche. Odol-Mitarbeiter siedeln sich in Düsseldorf an und starten dort eine neue Produktionsstätte. In Dresden stellt der VEB Elbe-Chemie das Mundwasser her. Nach 1989 schluckt der Düsseldorfer Odol-Konzern das Dresdner Werk und bis heute gibt es das Mundwasser in den unverkennbaren weißen Flaschen mit dem gebogenen Hals. In Dresden erinnert eine Tafel mit Inschrift an den umtriebigen Unternehmer Karl August Lingner.