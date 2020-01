Aber keiner konnte sagen wie. Noch nie wurde das gesamte Archiv einer Geheimpolizei geöffnet. Hunderte Kilometer Akten, sechs Millionen teilweise fein geschnipselte und unsortierte Dossiers, unbeantwortete Fragen zu Datenschutz und die Gefahr von Lynchjustiz. Gauck begann in einem kleinen Zweizimmerbüro mit Bad, wohnte zunächst in einer ehemaligen konspirativen Wohnung der Stasi.

Ich saß plötzlich in einer möblierten Wohnung, die sich als konspirative Wohnung namens 'Terrasse' herausstellte. Es war so ein komisches DDR-Feeling… Wo ich mein müdes Haupt zur Ruhe legte, hatte ein Stasi-Typ mit einem Informanten gesessen und einen gehoben oder ihn unter Druck gesetzt. Und ich hauste dort. Es war Blödsinn, dass ich mir das angetan habe. Ich hatte aber nicht die Zeit, meinen Befindlichkeiten nachzusinnen.

Nachdem Horst Köhler 2010 völlig überraschend zurückgetreten war, wurde Gauck zum Kandidaten von Rot-Grün für die Nachfolge. Doch am Ende gewann der CDU-Mann Christian Wulff im dritten Wahlgang. Erst 20 Monate später, nach Wulffs Abgang, war es dann so weit. 2012 wurde Gauck mit den Stimmen aller Parteien - mit Ausnahme der Linken - gewählt.

Der frühere evangelische Pastor war bei seiner Wahl mit 72 Jahren der älteste aller bisherigen Präsidenten. Gauck widerstand von Anfang an der Versuchung, sich wie einige seiner Vorgänger als Sprachrohr der Politikverdrossenen zu profilieren. Daran hielt er sich, auch im Ausland, gleichwohl seine ersten vier Jahre durchaus von äußeren Konflikten geprägt waren. Die Finanz- und Schuldenkrise in Europa, die Annexion der Krim, der folgende Konflikt in der Ukraine, dann der Bürgerkrieg in Syrien und die Flüchtlingskrise.