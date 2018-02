Seit über 100 Jahren - Skifasching in Oberwiesenthal

Er gehört zu den bekanntesten Faschingsveranstaltungen auf Skiern in Deutschland: der Oberwiesenthaler Skifasching. Seit 1906 toben sich am Faschingssonntag am Fichtelberg die Narren aus. Nur in den Kriegsjahren war den Narren nicht nach Klamauk. Deshalb feierte man Anfang 2017 zum 100. Mal. Bildrechte: Verein Skifasching Oberwiesenthal