Bahnhof Marienbad: Die "Aufrufe zur Aussiedlung" variierten einzig in der Angabe des Gepäckgewichts. Zwischen 30 und 60 Kilogramm Gepäck wird denen zugestanden, die nun das Land verlassen müssen: "Die übrigen Sachen sind in der Wohnung an Ort und Stelle zu lassen, z.b. Vorhänge, Teppiche, Tischlampen, Wandspiegel, Waschschüsseln, Teile der Einrichtung, Tischdecken, 2 Handtücher, in Betten Matratzen, Bettlaken und mindestens je ein Kopfkissen und Zudeckbett, alles frisch bezogen. Das Gepäck darf nicht in Teppiche oder Überzüge gepackt werden." Bildrechte: IMAGO