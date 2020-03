Teilen mit Flüchtlingen

14 Millionen deutsche Flüchtlinge aus Pommern, Ostpreußen und Schlesien zogen mit dem Ende des Krieges Richtung Westen, um eine neue Heimat zu finden. Sie waren in ihrer neuen Heimat als Fremde, als arme Leute mit ungewohnten Sitten und Gebräuchen oft unerwünscht. Zudem wurden sie zwangseinquartiert, dort, wo Platz war. Ernst Woll: "Es kamen auch zu uns eine Frau mit einem Mädchen, die war so alt wie ich und wir haben die bei uns einquartieren müssen. Da wurde ein Raum zur Verfügung gestellt, wir haben die zum Teil mitverpflegt und so die ist die Freundschaft auch jahrelang geblieben."

Hans Hanf-Dressler Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hans Hanf-Dressler aus Frankfurt a.M. erzählt: "Ich habe sogar meine letzten Spielsachen an Flüchtlinge verschenkt: Ein echtes Hitler-Modell-Auto, was einen ziemlichen Wert hatte. Das habe ich damals gar nicht gesehen. Ich habe gesehen, wie arm so ein Flüchtlingskind ist, dass es kein Auto hatte. Ich habe die Freude von Kindern gesehen, die alles verloren hatten. Was die sich gefreut haben! Und damals war die Einstellung überhaupt so: Wer was übrig hatte, hat immer geschenkt. Das war damals anders als heute."

Weihnachten mit Fremden

Gerhard Krone aus Elxsleben bei Erfurt: "Wir hatten Parterre Umsiedler aus Schlesien. Die kamen wirklich mit dem Handwagen an. Die hatten nichts. Und wir haben oben Weihnachten gefeiert. Wir hatten selbst schon 1945/1946 wieder gedeckte Gabentische. Es waren zwar einfache Dinge, aber wir hatten etwas zu Weihnachten. Und da sagt plötzlich mein Vater: 'Uns geht’s schon wieder eigentlich sehr gut. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Du nimmst jetzt deine Hose. Wir gehen jetzt zu den Leuten runter, zu den Umsiedlern und feiern Weihnachten.' Und wir haben es gemacht. Ich habe zwar meine Hose nicht gerne hergegeben. Hinterher sage ich mir, ok, alles klar. Aber wir haben gemeinsam gefeiert. Er hatte außerdem noch eine Puppe und eine Flasche Schnaps besorgt. Und mein Vater hatte Recht, als er anschließend mal sagte: 'Das war eigentlich das schönste Weihnachten.' Leuten was abzugeben, die gar nichts hatten. Das sind eben auch Dinge, an die ich gerne zurückdenke. Nicht an meinen Gabentisch. Das ist uninteressant."

Und später, erzählt Gerhard Krone, hat das Schicksal des Flüchtlings-Sohns eine großartige Wende genommen: "Dort unten, wo sie gewohnt haben, dort haben sich die Tochter von der Vermieterin und der Sohn, die haben sich beide verliebt. Also manchmal spielt das Schicksal auch so eine verflucht gute Rolle."