Seit 2013 ist Meteorologe Thomas Globig das Gesicht des Wetterberichts im Mitteldeutschen Rundfunk. Als gebürtiger Berliner machte er ab 1977 eine Ausbildung zum Wetterdiensttechniker am Meteorologischen Institut der Freien Universität in West-Berlin. Jahrelang versorgte er die Stadt und das Umland mit Wetterprognosen, ehe er nach der Wende begann, vor der Kamera Wetterberichte und Wettervorhersagen zu moderieren.

MDR-Wettermoderator Thomas Globig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Unsere Wettervorhersagen betrafen damals nicht nur den Raum Berlin, sondern der Einzugsbereich erstreckte sich von der Ostseeküste bis zu den Mittelgebirgen, also im Prinzip auf das gesamte Staatsgebiet der DDR. Wir standen entsprechend oft in Kontakt mit den Kollegen des Meteorologischen Dienstes der DDR in Potsdam, so weit ist der Eiserne Vorhang dann doch nicht vorgedrungen. Viele DDR-Bürger haben wohl auch unsere Wetterberichte gehört, die in Westsendern wie dem Sender Freies Berlin oder dem RIAS zu hören waren. Für mich selbst war es schon als angehender Meteorologe ein absolutes Muss, mir die Wetterprognosen im DDR-Fernsehen anzuschauen. Dort gab es schon in den 1960er-Jahren einen moderierten Wetterbericht.