Holocaust-Gedenken: Im Labyrinth

Verloren im Labyrinth der Geschichte

"Ich möchte jetzt allein darüber nachdenken", sagte meine Tochter, die davor aufs Springen aus war, und ging ins Labyrinth. Die andere folgte ihrem Beispiel, ging allerdings in die andere Richtung. Ich dachte daran, wie sich manche Menschen und manche Völker im Labyrinth der Geschichte verirrt und Massenverbrechen als etwas Selbstverständliches begangen und befürwortet hatten.

Ich weiß nicht, worüber meine Töchter im Holocaust-Labyrinth in Berlin nachgedacht haben. Vielleicht gar nicht über den jüdischen Teil ihrer Familie, der ziemlich gründlich vernichtet worden war. Oder ihren Großvater, der nur durch Zufall dem Tod entkommen konnte. Oder warum Menschen Menschen umbringen.

Vielleicht haben sie einfach darüber nachgedacht, was wir noch in Berlin tun können, was sie ihren Freunden über die Reise nach Deutschland erzählen oder was sie auf Instagram posten werden. Vielleicht haben sie über gar nichts nachgedacht. Ich habe sie nicht gefragt. Ich glaube, sie werden auf mich zukommen wenn sie bereit sind, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen.

In den Schuhen der Anderen

Später überlegte ich, was denn ein deutscher Vater seinen deutschen Kindern an meiner Stelle an diesem Ort des Gedenkens erzählt hätte. Ein deutscher Vater, dessen Eltern oder Großeltern Nazis waren und der nicht gerade Mitglied oder Sympathisant der AfD ist.

Er hätte nicht so locker zuschauen können, wie seine Kinder auf "den Seelen" der ermordeten Juden herumhüpfen. Er hätte seinen Kindern wahrscheinlich vorab erklärt, wie sie sich zu benehmen hätten. Deutsche Kinder im Alter meiner Kinder haben sicherlich im deutschen Bildungssystem auch mehr über den Holocaust gelernt, als meine Kinder. Opfer und beim Gedenken der Täter-Nachfahren: Die Holocaust-Überlebenden Günter Pappenheim, Kurt Pappenheim, Ivan Ivanji und Eva Pusztaj und Bertrand Herz bei einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus am 27.01.2016 im Thüringer Landtag in Erfurt. Bildrechte: IMAGO

Opfer, Täter und ihre Nachfahren

Die Ausgangsposition für die Nachfahren von Opfern und Tätern ist unterschiedlich. Es ist einfacher das Kind eines Opfers zu sein, als das Kind eines Täters. Viele meiner deutschen Freunde hatten und haben Schuldgefühle wegen der NS-Vergangenheit ihrer Familien.

Doch was ist mit den Enkelkindern oder mittlerweile schon den Urenkeln der Nazis? Sollen die Schuldgefühle von einer Generation der Deutschen auf die andere immer weiter gegeben werden? Und wenn ja, wie lange? Sind Schuldgefühle wegen des Holocaust und anderer nazistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Deutschland Teil der politischen Korrektheit geworden?

Ursünde und Gegenreaktion

Sollen deutsche Kinder mit dem Gefühl großwerden, dass der Holocaust das eigene Urverbrechen ist, so wie die Ursünde im Alten Testament? Führt das nicht irgendwann zu einer Trotzreaktion, zu einer Partei wie der AfD im Deutschen Bundestag?

Die ist zwar durch die Flüchtlingsfrage groß geworden, aber ihre Vertreter sehen in dem Berliner Mahnmal ein "Denkmal der Schande", das nicht in die Hauptstadt gehört und fordern eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad". Dabei sollen zuerst "die großartigen Leistungen der Altvorderen" gewürdigt werden, was auf eine Relativierung von Nazismus und dem Holocaust hinausläuft.

Leeres Pathos

Das Erinnern an nazistische Verbrechen, das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg an sich, Gedenktage die Reichskristallnacht“: sie alle laufen aus meiner Sicht tatsächlich Gefahr, in Deutschland zur Pflichtübung zu werden. Sie laufen Gefahr, nicht mehr zu überzeugen, kein wahres Gefühl zu vermitteln. Das gelernte Pathos wirkt im Zeitalter der Selfies oft weltfremd.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass die noch lebenden NS-Opfer wie weiße Bären als Attraktion herumgeführt werden. Mein Vater ist einer von ihnen, ein KZ-Überlebender. Und er hat es satt, in Deutschland als KZ-Überlebender identifiziert zu werden, trotz allem anderen, was er im Leben geschafft hat. Bei allem, was er als Schriftsteller, Übersetzer, Dramaturg, Journalist, Theaterintendant oder Diplomat geleistet hat.